A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) divulgou, nesta terça-feira (18), a abertura de chamamentos para o preenchimento de vagas emergenciais e temporárias para médicos generalistas e especialistas, que atuarão nos leitos destinados aos pacientes com Covid-19 em hospitais de Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Na capital, há um novo chamamento aberto para contratação de profissionais da linha de frente do Hospital Júlia Kubitschek. Para os generalistas, são oferecidas nove vagas para 12h, com salário de R$ 3.500, e oito para 24h semanais e remuneração de R$ 7 mil. Para os especialistas, de qualquer especialidade médica, são dez vagas para 12h e salário de R$ 4.595, e quatro vagas para 24h semanais e remuneração de R$ 9 mil. As inscrições terminam no próximo dia 24 e podem ser feitas neste link.

Já para o Hospital Regional João Penido, em Juiz de Fora, a inscrição pode ser feita até 21 de maio por meio deste link. São seis vagas para médicos generalistas, com carga horária semanal de 12h e remuneração básica de R$ 3.500. Também há oportunidades para médicos especialistas, sendo aceita qualquer especialidade médica, desde que comprovada experiência em atendimentos de Urgência e Emergência. Há uma vaga para a carga horária de 12h, com salário de R$ 4.595, e duas para 24 horas semanais com vencimentos de R$ 9 mil.

Os valores informados sobre as remunerações podem ser acrescidos de vantagens inerentes ao local de atuação e à função a ser exercida, a serem informadas na etapa de contratação.

(*) Com informações da Agência Minas

Leia mais:

Idosos de 66 anos recebem segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta terça em BH

Minas recebe nova remessa com 508 mil doses de Astrazeneca, CoronaVac e Pfizer a partir desta terça

Mortes por Covid-19 ultrapassam a marca de 436 mil no país