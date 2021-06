Hospitais da rede pública de Belo Horizonte já podem retomar a realização de cirurgias eletivas, de forma gradual, a partir desta sexta-feira. Aproximadamente 32 mil pessoas aguardam para realizar procedimentos considerados como não emergenciais em unidade de Saúde. Esses pacientes, segundo informou a prefeitura da capital mineira, estão cadastrados na Central de Internação da Secretaria Municipal de Saúde e são residentes de BH e de outros 500 municípios.

Nessa quinta (24), o Comitê Extraordinário Covid-19, do governo de Minas, liberou que essas cirurgias voltem a ser realizadas no Estado. Os procedimentos estavam suspensos desde fevereiro e poderão ocorrer conforme normas específicas para cada onda do Minas Consciente, plano do governo para retomada segura e gradual da economia.

Em BH, a prefeitura considera o atual cenário da pandemia na cidade, com redução dos indicadores monitorados pelo município, para o retorno. “É importante destacar que a Secretaria Municipal de Saúde orienta a retomada gradual das cirurgias eletivas em todos os estabelecimentos de saúde contratados ao SUS/BH, condicionada à aplicação dos critérios dispostos na Resolução SES/MG Nº 7571, de 22 de junho de 2021 e ao monitoramento detalhado dos estoques dos fármacos utilizados nos procedimentos de ventilação mecânica e manutenção da sedação dos pacientes, bem como da ocupação dos leitos de forma que possam ser rapidamente revertidos para atendimento à Covid- 19, caso necessário”, informou por meio de nota.

Um ofício com orientações da pasta foi enviado para 17 unidades de saúde localizadas na capital. Veja lista:

Associação Mário Penna

Biocor Instituto

Complexo Hospitalar São Francisco

Fundação Hospitalar Do Estado De Minas Gerais

Hospital Da Baleia

Hospital Das Clínicas Da UFMG

Hospital Evangélico De Belo Horizonte

Hospital Felício Rocho

Hospital Madre Teresa

Hospital Metropolitano Dr. Célio De Castro

Hospital Metropolitano Odilon Behrens

Hospital Padre Anchieta

Hospital Paulo De Tarso Geriatria E Reabilitação

Hospital Risoleta Tolentino Neves

Hospital Sofia Feldman

Hospital Universitário Ciências Médicas

Santa Casa De Belo Horizonte

