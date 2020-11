Apesar de não ter dados oficiais do aumento da taxa de ocupação de leitos em UTIs para pacientes graves com coronavírus, o médico intensivista e diretor científico da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, Leandro Braz de Carvalho, afirmou nessa sexta (20) que “uma porção de gente está trabalhando, neste momento, mesmo em uma sexta-feira, final de tarde, para estruturar esses leitos que a gente já tinha para atendimento de Covid”. Isso, porque, as equipes que trabalham nas Unidades de Terapia Intensiva, tanto da capital como de outras cidades do Estado, já sinalizaram que a ocupação vem crescendo nos últimos 15 dias.

O médico relata ainda que há uma percepção maior de quem está atuando na linha de frente de que aumentou o número de casos de Covid e de internações em CTI, principalmente a partir da semana passada, nos hospitais das redes privada e pública e que esses dados ainda não foram computados oficialmente.

Confira a entrevista na íntegra: