Os hospitais da Unimed-BH, da Prefeitura de Belo Horizonte e da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) buscam contratação imediata de profissionais da saúde. Há vagas para diversos cargos, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e radiologia, auxiliar de farmácia, entre outros.

Fhemig

Na Fhemig, há 36 vagas para médico, fisioterapeuta respiratório e técnico de enfermagem no Hospital Alberto Cavalcanti, no Padre Eustáquio, na região Oeste da capital. As inscrições devem ser feitas até as 17h desta sexta-feira (26). Os salários vão até R$ 5.801,50. Mais informações podem ser vistas aqui.

No Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, há 27 vagas para médico. As inscrições devem ser feitas até as 17h desta sexta-feira (26). Os salários vão até R$ 9 mil. Mais informações podem ser vistas aqui e aqui.

Prefeitura de Belo Horizonte

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte também busca profissionais. De acordo com a pasta, o objetivo é atender necessidade excepcional de interesse público e a contratação de pessoal da área da saúde é por tempo determinado, observando os critérios e condições definidos em lei.

Segundo a prefeitura, para participar de processos seletivos para contratação administrativa temporária, é necessário realizar cadastro no Banco de Currículos da Diretoria Estratégica de Pessoas, único meio de entrega.

"O currículo cadastrado será utilizado para seleção de profissionais, não garantindo acesso ao quadro de vagas a todos os candidatos. O cadastro tem validade durante 12 (doze) meses, devendo ser novamente preenchido após esse prazo", informou. Para cargos de especialistas, a PBH informou que é necessário o Registro de Qualificação da Especialidade (RQE).

A reportagem pediu à PBH que informasse as vagas disponíveis na atualidade, mas ainda não recebeu retorno.

Unimed-BH

A Unimed-BH está com mais de 300 novas oportunidades de trabalho abertas para profissionais da saúde, em especial, técnicos de enfermagem e enfermeiros para atuação em UTI e unidades de internação.

De acordo com a empresa, também há vagas para auxiliar de farmácia, técnico em radiologia e técnico de laboratório. O objetivo é reforçar as equipes que atuam na linha de frente do enfrentamento à Covid-19 na rede própria da cooperativa. Os salários não foram divulgados.

Para participar da seleção, o interessado deve acessar o site e se cadastrar na seção Trabalhe Conosco, que fica no rodapé da página inicial. Todo o processo seletivo será virtual.

