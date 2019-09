O Hospital Alberto Cavalcanti, no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte, deixa de atender, a partir desta segunda-feira (9), urgência e emergência clínica ao público geral, como foi adiantado pelo Hoje em Dia, no dia 27 de agosto, para atender apenas pacientes com câncer.

De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), mantenedora do Alberto Cavalcanti, o hospital passará a ser regulado totalmente pela Secretaria Municipal de Saúde da capital.

"Este passo é fundamental para assegurar uma assistência integral a este paciente (com câncer), além de aumentar a capacidade de internações, procedimentos e cirurgias, atendendo à atual demanda”, afirmou por meio de nota.

As pessoas que eram assistidas nos serviços de urgência da unidade serão encaminhadas para outros hospitais da cidade, como Odilon Behrens, na região Noroeste da capital, e Julia Kubitschek, no Barreiro.

A Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais do Estado de Minas Gerais realizou um protesto em frente à unidade contra a mudança. De acordo com a Asthemg, o fechamento ao público geral vai prejudicar 300 mil habitantes, que ficarão sem atendimento de urgência e emergência. Atualmente a média de atendimento por plantão, 12 horas, no Hospital Alberto Cavalcanti é de 200 pessoas nos ambulatórios, 80 na Urgência, 35 pacientes na quimioterapia, além de 150 pessoas aguardando exame de colonoscopia desde abril, segundo a Asthemg.

"A ideia de tornar o hospital em, apenas, um centro de oncologia como 'justificativa' para seu fechamento não procede. O Alberto já oferece esse atendimento", informou em nota

Para o diretor da Asthemg, Carlos Martins, buscar serviços médicos tanto no Odilon quanto no Julia Kubitschek resultam em dois problemas. "Primeiro a questão geográfica. A pessoa passando mal vai ter que atravessar a cidade de ônibus para buscar atendimento longe de casa. Depois a demanda; essas unidades também já estão com a demanda alta e enfrentam superlotação", afirma.

Já a Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que não haverá prejuízo na assistência aos pacientes da capital e que haverá reforço de profissionais na rede SUS-BH.

Hospital Alberto Cavalcanti

O Hospital Alberto Cavalcanti, nos primeiros anos da década de 80, se tornou o primeiro hospital público de Minas Gerais a prestar assistência em oncologia clínica, paralelamente à realização de cirurgias e à oferta do serviço de quimioterapia.

Atualmente, é credenciado como Unidade de Assistência de Alta Complexidade (UNACON), por oferecer ao usuário a assistência integral, como diagnóstico, tratamentos de quimioterapia e radioterapia, cirurgias e cuidados paliativos.

* Fonte: Fhemig

