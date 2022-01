Foram disponibilizados nesta segunda-feira (24) mais nove leitos de CTI adulto para tratar pacientes com Covid-19 no Hospital da Baleia, na região Leste de Belo Horizonte. A ampliação atende a demanda da secretaria municipal de saúde que desde o início de janeiro está ampliando a quantidade de leitos Covid na capital.

De acordo com a instituição, até então havia apenas um leito de CTI. Atualmente existem 27 leitos de enfermaria adulto, sendo seis deles ocupados por pacientes com Covid. Na enfermaria pediátrica, dos quatro leitos existentes, três possuem pacientes com quadro de síndrome respiratória, mas nenhum caso de Covid.

O hospital confirmou, ainda, que pacientes com síndromes respiratórias ocupam 51% dos leitos.

Apesar da ampliação, o Baleia está com as equipes de saúde defasadas. Quase 20% do quadro de pessoal está afastado com Covid e os profissionais que ficam precisam se desdobrar para dar conta da demanda. Há ainda dificuldade de contratação de novos profissionais para cobrir os funcionários afastados.

Referência

A maior parte dos atendimentos prestados pelo Baleia são para usuários do SUS. A instituição recebe pacientes de 88% dos municípios mineiros para tratar especialmente oncologia, hemodiálise e ortopedia.

