O Hospital da Baleia, localizado na zona Leste de Belo Horizonte, está disponibilizando uma vaga para Residência Médica em Oncologia Pediátrica. A inscrição pelo Processo Seletivo Unificado Complementar (PSU) deve ser feita por meio do site da Associação de Apoio a Residência Médica de Minas Gerais (Aremg).

O prazo para inscrição, preenchimento e envio de documentos do currículo é de 4 a 8 de fevereiro. A taxa de inscrição, no valor de R$ 180, deverá ser paga até 9 de fevereiro. A prova está marcada para 17 de fevereiro, no Hospital da Baleia.

Mais informações sobre o processo seletivo estão aqui. Acesse o edital na íntegra aqui.

O Hospital da Baleia é referência no atendimento oncológico adulto e pediátrico em Minas. Atende a 88% dos municípios do estado, sendo 95% via Sistema Único de Saúde, o SUS.

