Quarenta mulheres que tiveram os seios mutilados durante o tratamento do câncer de mama, e que aguardavam na fila do Sistema Único de Saúde (SUS) para cirurgias de reconstrução, farão o procedimento gratuito no Hospital da Baleia, em BH. Até esta sexta-feira (23), a unidade de saúde realiza um mutirão para implantes de silicone.

A ação ocorre em homenagem ao Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização do tratamento contra o câncer. As selecionadas para o mutirão, de acordo com a direção do hospital, são carentes e há meses aguardavam na fila de saúde pública.

As próteses foram doadas pela Motiva Implantes e os procedimentos serão realizados pela equipe de Cirurgia Plástica do Hospital da Baleia. Além de Belo Horizonte, a ação ocorre em São Paulo, Aracaju, Recife, Porto Alegre e Fortaleza.

Exames

Desde o início do mês, o Hospital da Baleia disponibiliza, em parceria com Secretaria Municipal de Saúde, mil mamografias gratuitas. Os exames continuam sendo realizados por ordem de agendamento. Para ser atendida a paciente precisa ter o pedido médico do exame, cartão do SUS, ter entre 50 e 69 anos e não ter realizado mamografia nos últimos 12 meses.

Informações e agendamento pelo Serviço de Imagens do Hospital da Baleia: (31) 3489-1650/1669, WhatsApp (31) 99152-1003, das 7h às 18h.

