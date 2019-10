Para fechar o Outubro Rosa, como é conhecido o mês da campanha de conscientização sobre o câncer de mama, o Hospital da Baleia irá disponibilizar, gratuitamente, mil mamografias. A marcação do exame pode ser feita a partir desta quarta-feira (23) pelos telefones (31) 3489-1650 ou (31) 3489-1669 ou por mensagem de WhatsApp no número (31) 99152-1003. O hospital também dá a opção de agendar pelo endereço de e-mail servicodeimagens@hospitaldabaleia.org.br

Já os atendimentos serão realizados por ordem de agendamento, a partir desta quinta-feira (24), das 7h às 18h.

Para realizar o exame é necessário levar um pedido médico, cartão do SUS e não ter realizado mamografia nos últimos 12 meses. O público-alvo da ação é formado por mulheres entre 50 e 69 anos.

Exame é necessário para descoberta precoce do câncer de mama

Além das mamografias, o hospital também fará uma palestra gratuita sobre prevenção e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. O evento acontece na próxima terça-feira (29), às 11h, no cinema do Shopping Cidade e será ministrado pela coordenadora do Serviço de Mastologia do Hospital da Baleia Claudia Márcia e Silva. A retirada dos ingressos é feita pelo site do Sympla.

