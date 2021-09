A Fundação São Francisco Xavier, entidade filantrópica da Usiminas, divulgou nessa terça (28) informações sobre a construção do Hospital Libertas, que está sendo construído no prédio da antiga sede da siderúrgica, na região da Pampulha.

A estimativa é que R$ 280 milhões sejam investidos na unidade de saúde que tem previsão de inauguração para março de 2022 e vai gerar cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos.

Segundo a assessoria da fundação, o terá 380 leitos para atendimentos de alta e média complexidade. A previsão é que ele ofereça uma estrutura multifuncional de serviços de saúde, com pronto-socorro e atendimento 24 horas de urgência e emergência, além de uma linha especial para atenção e cuidado ao idoso.

O diretor comercial da FSFX, Marcelo Teixeira conta que, devido à localização do hospital, a expectativa é atender uma grande demanda por atendimentos médicos hospitalares na região Norte da cidade, já que grande parte dos hospitais estão concentrados na região Centro-Sul da capital. “Toda a cidade de Belo Horizonte, incluindo vetor norte, bem como municípios vizinhos, serão beneficiados com o novo hospital”, comenta. O diretor completa que a inauguração de uma nova unidade de saúde de grande porte é um reforço no atendimento à população da região metropolitana de BH.

Para o presidente da Fundação São Francisco Xavier, Salvador Prado Júnior, a expectativa é trazer a experiência e qualidade da FSFX para Belo Horizonte e região. “Estamos vivenciando um momento em que todas as atenções estão voltadas para a saúde, que é o nosso bem maior. Com certeza, são iniciativas importantes para contribuir para uma assistência à saúde de qualidade e humanizada, que são o nosso foco principal”.

Abertura

De acordo com a instituição, a expectativa é que o funcionamento seja iniciado em etapas, com a abertura inicial de 140 leitos e um corpo clínico com aproximadamente 250 médicos.

Muito conhecida no leste do estado, o Hospital Libertas faz parte da ampliação da Fundação São Francisco Xavier, que administra cinco hospitais, sendo quatro em Minas Gerais (Ipatinga, Itabira, Timóteo) e um no estado de São Paulo (Hospital de Cubatão).

