As dúvidas relacionadas ao novo coronavírus são frequentes. Mas nem sempre os questionamentos precisam ser feitos com deslocamentos para hospitais, postos de saúde ou consultórios médicos.



Pensando em evitar aglomerações desnecessárias neste período de isolamento social, o Centro de Telessaúde do Hospital das Clínicas (HC) criou um chatbot, plataforma digital automática de autoavaliação que foi programada para oferecer um primeiro nível de atendimento ao paciente, traçando prioridades: emergência, urgência, casos moderados ou leves.



O chatbot está disponível no site do Centro de Telessaúde e pode ser acessado gratuitamente por pessoas de qualquer parte do mundo. A plataforma funciona por meio da assistente virtual Ana, que, ao ser acionada, simula um diálogo e faz uma pré-triagem.



“Sabe-se que 80% dos casos de Covid-19 são leves, 15% são mais graves e 5% são gravíssimos. Grande parte dos casos leves não precisa de atendimento em centros de saúde. É preciso desafogar os serviços de urgência e evitar que mais pessoas se contaminem. A ferramenta possibilita ao internauta fazer uma autoavaliação e, na ausência de sintomas, reduz a necessidade de procurar atendimento médico”, explicou a médica Milena Soriano, coordenadora científica do Centro de Telessaúde do HC.



O conteúdo foi elaborado por equipe composta de médicos e programadores, que se basearam em protocolos do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Outras ações

O Centro de Telessaúde do Hospital das Clínicas, referência em telediagnóstico nas áreas de cardiologia e oftalmologia, teleconsultorias e tele-educação, criou um hotsite com materiais informativos e educativos sobre a Covid-19. Nele, é possível ter acesso, gratuitamente, a vídeos, infográficos, protocolos, artigos diversos, jogos e aplicativos criados para auxiliar a população.