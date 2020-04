Na linha de frente no combate ao novo coronavírus, funcionários do Hospital das Clínicas, na região Leste de Belo Horizonte, receberam uma homenagem especial na noite deste sábado (25), quando mensagens de apoio foram exibidas em tamanho "gigante" no prédio principal da unidade.

A ação faz parte da campanha "Seu Compromisso é a Esperança de Uma Nação", desenvolvida pela UFMG com apoio do cantor e compositor Samuel Rosa e da atriz Débora Falabella, que são da capital e algumas das celebridades que gravaram o incentivo aos profissionais e população.

De acordo com a UFMG, o objetivo é reconhecer e valorizar todas as pessoas que estão trabalhando, diariamente, para garantir que a instituição esteja preparada para receber pacientes de forma segura e oferecer atendimento de qualidade.

Segundo a universidade, mais de cinco mil trabalhadores de diversos vínculos e áreas – assistenciais, administrativas, de limpeza e manutenção – dedicam-se, por meio dos seus ofícios, à luta contra a Covid-19 no maior hospital universitário de Minas Gerais, que atende integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e é referência em atendimentos de média e alta complexidade.

Os protagonistas da campanha são os próprios funcionários, que ilustram as peças que serão veiculadas nos canais de comunicação e nos murais da instituição. Nos materiais de divulgação, há depoimentos sobre a rotina e a importância do trabalho deles para vencer a pandemia.

Artistas

Com a hashtag #juntoscomhcufmg, artistas gravaram vídeos com palavras de incentivo e o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos profissionais.

Quem abre a campanha é o cantor Samuel Rosa, vocalista da banda mineira Skank. Para ele, os profissionais do HC são exemplo de solidariedade para o mundo inteiro (assista abaixo).

Veja vídeos:

