O Núcleo de Saúde do Adolescente do Hospital das Clínicas da UFMG está com inscrições abertas para encontros que serão realizados ainda no primeiro semestre deste ano. No projeto, os jovens debatem temas importantes para essa fase da vida (como sexualidade, relacionamento, convivência familiar, drogas e futuro profissional) com o auxílio de uma equipe do hospital, composta por dois médicos, dois residentes e dois estagiários.

Os interessados podem se inscrever por e-mail (grupodeadolescentesufmg@gmail.com), pelo telefone (31) 3409-9274, ou pessoalmente no Ambulatório São Vicente (alameda Vereador Álvaro Celso, 271, Santa Efigênia), até o dia 29 de março. São 20 vagas, aproximadamente.

Os temas dos debates são livres e surgem das demandas dos próprios adolescentes. Os encontros são realizados no período da tarde e têm duração de uma hora e meia. Após a roda de conversa, eles têm a oportunidade de participar de vivências teatrais.

Além desses encontros, o Núcleo de Saúde de Adolescente também realizará, a partir de abril, rodas de conversas com alunos da sexta e sétima série do Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG).