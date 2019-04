Os moradores de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, contarão com atendimentos gratuitos de médicos dentistas e farmacêuticos em um local diferente do normal entre a próxima segunda-feira (22) e a sexta-feira (26). As consultas serão oferecidas no Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira (FAB), que será montado na rua Santos Dumont, número 39, no local onde funcionava a antiga FEBEM da cidade. A expectativa é que cerca de 4 mil pessoas sejam atendidas no local.

O hospital itinerante, que será montado em parceria com a Prefeitura de Lagoa Santa, faz parte do treinamento em saúde operacional dos médicos, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais e psicólogos que fazem o Curso de Adaptação Militar, no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR).

A unidade móvel de atendimento, criada para auxiliar comunidades necessitadas e vítimas de catástrofes, é uma estrutura que conta com barracas especiais com climatização que podem ser montadas e desmontadas com rapidez em qualquer lugar do país. O atendimento à população será feito por médicos, dentistas e farmacêuticos especialistas que já possuem experiência em hospitais e consultórios.

De acordo com a FAB, além de preparar os profissionais para atuar em situações de calamidade real e prestar atendimento às vítimas de catástrofes, "a atividade é uma oportunidade de ampliação do atendimento médico-odontológico e dos cuidados gratuitos da saúde à população local".

Atendimento

Durante os dias em que a unidade móvel de saúde estará montada, serão atendidos pacientes que já tinham consultas pré-agendadas pela Secretaria Municipal de Saúde em 15 especialidades: dermatologia, pediatria, ginecologia, otorrinolaringologista, oftalmologia, clínica médica, reumatologia, alergologia, cardiologia, nefrologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, ortopedia, geriatria e endocrinologia.

Ainda conforme a FAB, também serão realizados atendimentos odontológicos, incluindo procedimentos de extração dentária e avaliações preventivas. Após a consulta no Hospital de Campanha, os pacientes que precisarem continuar o tratamento serão encaminhados normalmente para a rede municipal de saúde.

