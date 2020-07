Estão abertas as inscrições para o preenchimento de 135 vagas para contratação imediata e temporária no Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Há oportunidades para médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, terapeutas ocupacionais, entre outros. Os salários podem chegar a R$ 9 mil.

De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), os profissionais selecionados irão atuar na linha de frente de atendimento aos casos de Covid-19. Confira aqui quais são os requisitos básicos para as oportunidades.

Veja a tabela com informações sobre as vagas: