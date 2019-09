O Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, no Barreiro, está com processo seletivo aberto para vagas em nível técnico e superior, como médico, biomédico, farmacêutico bioquímico, farmacêutico hospitalar/clínico e enfermeiro. Os salários que variam de R$ 2.594,69, para técnico em patologia clínica, e R$ 8.636,67, para médico cirurgião geral, neurocirurgia e anestesiologia.

As inscrições devem ser feitas nos dias 5, 6 e 9 de setembro no período das 9h às 16h. As pessoas interessadas devem entregar a documentação exigida no edital 06/2019 na rua José de Oliveira Fernandes, 340, bairro Milionários, na região do Barreiro.

A seleção é composta de duas fases. Na primeira etapa, serão avaliadas habilitação técnica, experiência profissional e titulação acadêmica e, na segunda, será realizada uma entrevista com os candidatos mais bem pontuados em cada função.

Para médicos, há oportunidades nas especialidades de anestesiologia, cirurgia geral, clínica médica, infectologista, medicina intensiva, nefrologia, neurocirurgia, neurologia e radiologia/diagnóstico por Imagem. Já os outros profissionais poderão atuar em diversas áreas como Centro Cirúrgico, Enfermaria, Central de Material e Esterilização e Gestão de Leitos.

