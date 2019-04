Começam nesta quinta-feira (25) as inscrições para o processo seletivo de novos profissionais para o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, o Hospital do Barreiro.

Neste segundo edital de seleção publicado neste ano, são oferecidas 122 vagas na área de enfermagem, sendo 100 para profissionais de nível técnico, com salário de R$1.546,07, e 22 para auxiliar em enfermagem, com remuneração de R$2.594,69.

Para ambos os cargos, o candidato deve ter o registro profissional junto ao Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais. No caso dos técnicos em enfermagem, 20 das vagas oferecidas são para atuação no bloco cirúrgico, com 16 vagas em ampla concorrência e 4 para profissionais com deficiência. Já para o cargo de auxiliar em enfermagem, 5 das vagas são exclusivas para pessoas com deficiência e 17 para ampla concorrência.

Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de maio no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (www.ibfc.org.br). As inscrições custam R$ 50 para o cargo de técnico em enfermagem e R$ 40 para o cargo de auxiliar em enfermagem.

A seleção será em duas etapas, sendo a primeira uma prova de múltipla escolha prevista para o dia 23 de junho, em Belo Horizonte, e a segunda uma análise da experiência profissional.

