Em meio a tantos problemas para enfrentar a pandemia, como a falta de leitos, de equipamentos e suprimentos e até de mão de obra na área da saúde, Montes Claros e região recebem uma boa notícia. O Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira (HCMR), porta de entrada para pacientes com Covid-19, está sendo equipado com aparelhos avançados que vão melhorar o atendimento a pacientes com síndrome respiratória.

“Vamos dar mais conforto e mais altas aos nossos pacientes que iriam para um respirador e não irão mais”, diz a diretora do HC, Raquel Muniz

São equipamentos de Terapia de Alto Fluxo, utilizados em pacientes de UTI. A unidade de saúde já recebeu três aparelhos e mais 20 estão para chegar. A grande vantagem dessa tecnologia é a de que ela dispensa o uso de sedativos, ou seja, o paciente não precisa ser colocado em coma induzido. Isso gera mais bem-estar e mais segurança, pois o hospital não fica refém do kit intubação, cada vez mais escasso e de difícil acesso no país.

“Considerando que a síndrome respiratória aguda grave causada pela Covid-19 é caracterizada pela falta de oxigênio no sangue, qualquer aparelho que venha a oferecer uma fração inspirada de oxigênio maior do que essa fração que encontramos no ar ambiente, que é de 21%, é um benefício. Hoje, já conseguimos oferecer isso por meio de um cateter nasal de alto fluxo ou por um respirador mecânico, que é o ventilador. No caso do ventilador mecânico, o paciente precisa ser induzido a um coma geral, receber medicação que vai causar um distúrbio no organismo e outros sistemas”, explica Enilton Teixeira de Freitas, médico clínico e intensivista do CTI Geral e Covid do HCMR.

Segundo o médico, o cateter nasal de alto fluxo, que é o dispositivo que o hospital possui agora, é uma forma similar de ofertar o oxigênio introduzido pelo respirador. “Lembrando que é um dispositivo mais confortável, ao qual o paciente se adapta com mais facilidade e ele fica repousado no leito, sem a necessidade de sedação e de um coma induzido. O ar já vem aquecido e com uma fração superior ao ar que respiramos do meio ambiente, melhorando assim o distúrbio primário da Covid-19, que é de hipoxemia”, detalha Enilton.

Falta de sedativos

Ainda ontem, o governador Romeu Zema explicitou sua preocupação com a falta do kit intubação em várias cidades mineiras. Segundo ele, em alguns casos, o medicamento pode durar só mais um dia.

Com a tecnologia adquirida pelo Mário Ribeiro, esse risco é atenuado. “O cateter nasal não é invasivo, proporcionando uma ventilação não invasiva, com fração de oxigênio maior, proporcionando uma terapia efetiva. Lembrando que ele não vai atrasar a intubação ou a solução de todos os pacientes. Existe um perfil seleto de pacientes para este benefício, sendo uma alternativa muito segura e efetiva em determinado quadro”, destaca Enilton Freitas.

Nesta sexta-feira (9), o HCMR irá realizar um treinamento para todos os fisioterapeutas que estão na linha de frente de combate à Covid-19 para utilização do equipamento.

Investimento

O cateter de alto fluxo foi adquirido com recursos próprios do hospital. Cada um dos três equipamentos que já estão no hospital custou, em média, R$ 58 mil, perfazendo um investimento de R$ 174 mil. Os outros 20, importados, saem por R$ 22 mil, cada, totalizando R$ 440 mil.

“Nós nos preparamos, investimos e a cada tecnologia que vemos chegar no mundo, queremos trazer aqui também para o Mário Ribeiro. E não seria diferente com o cateter de alto fluxo. Já adquirimos o total de 23, com três deles já disponíveis no hospital. Vinte deles foram importados com recursos próprios do hospital. Isso significa que vamos dar mais conforto e mais altas aos nossos pacientes que iriam para um respirador e não irão mais”, explica a diretora do HC, a médica Raquel Muniz.

Desde o começo da pandemia, o hospital conta com a participação da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria de Estado e do governo federal em vários momentos, como na busca de medicamentos que estavam se esgotando devido à grande demanda de pacientes que a unidade de saúde recebe.