O hospital de Sabinópolis, no Vale do Rio Doce, está com o estoque de soro e medicamentos zerado após atender convidados de uma festa, com intoxicação alimentar. Cerca de 150 pessoas deram entrada na unidade de saúde após comerem uma farofa estragada.

De acordo com uma funcionária do Hospital São Sebastião, os primeiros diagnósticos foram dados por volta das 23h50 de sábado (21), com os sintomas de vômito e diarreia. No início da tarde deste domingo (22), três ainda seguem internados, devido à piora do quadro clínico.

Ao longo de toda noite, 100 pessoas de todas as idades foram internadas e medicadas na unidade. Devido a lotação do lugar, outras 50, que também passaram mal no evento, se deslocaram para Guanhães - cidade da mesma região, que fica a 25 km.

Ainda de acordo com a funcionária, o hospital de pequeno porte faz, em média, 20 internações por dia. Com a demanda da madrugada, será preciso repor os fármacos. Ela informou que o estabelecimento recebe verbas da prefeitura e da Secretaria Estadual de Saúde (SES) para o funcionamento, no entanto, grande parte dos materiais são adquiridos através de doações.

Devido ao regime de plantão deste domingo, a SES não sabe informar o valor repassado para a unidade, mas disse que os produtos devem ser adquiridos com a receita. Os interessados em ajudar o centro de saúde podem entrar em contato pelo telefone (33) 3423-1123.