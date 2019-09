Um hospital de Sabinópolis, na região do Rio Doce, teve o estoque de soro e medicamentos zerados após receber cerca de 150 pessoas com intoxicação alimentar nesse sábado (21). Os pacientes participavam de uma festa na cidade e deram entrada na unidade de saúde após ingerirem farofa estragada durante o evento.

De acordo com uma funcionária do Hospital São Sebastião, que preferiu não se identificar, os primeiros diagnósticos saíram por volta das 23h50, documentanto sintomas de vômito e diarreia nos pacientes. Já no início da tarde deste domingo (22), três pessoas ainda seguem internadas devido à piora do quadro clínico.

Ao longo de toda noite de sábado, cerca de 100 pessoas de diversas idades foram internadas e medicadas na unidade. Mas devido à lotação, outros 50 convidados da festa, que também passaram mal após comer a farofa, tiveram que ser encaminhadas para outra unidade de saúde em Guanhães, cidade vizinha localizada a cerca de 25 quilômetros de distância de Sabinópolis, na mesma região.

Ainda de acordo com a funcionária, o hospital de pequeno porte faz, em média, 20 internações por dia. Com a demanda da madrugada, será preciso repor os fármacos. Ela informou ainda que o estabelecimento recebe verbas da prefeitura e da Secretaria Estadual de Saúde (SES) para o funcionamento, no entanto, grande parte dos materiais são adquiridos por meio de doações.

Devido ao regime de plantão deste domingo, a SES não soube informar o valor repassado para a unidade, mas disse que os produtos devem ser adquiridos com a receita. Os interessados em ajudar o centro de saúde podem entrar em contato pelo telefone: (33) 3423-1123.

