A rede pública de Belo Horizonte deve contar com mais 40 leitos de UTI para atender pacientes com Covid-19. Em até 15 dias, o Hospital Júlia Kubitschek deverá ativar mais unidades de terapia intensiva, de acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).

Conforme o Plano de Capacidade Plena Hospitalar em Resposta à Pandemia de Covid-19, desenvolvido pela rede, o hospital do Barreiro passou, em maio, a ser a segunda unidade da Fhemig dedicada a pacientes com Covid – depois do hospital Eduardo de Menezes. A maternidade da instituição, já em março, havia sido reservada para gestantes, parturientes e puérperas com casos suspeitos ou confirmados da doença.

Atualmente, a rede SUS em Belo Horizonte conta com 1.057 leitos de UTI. Desses, 392 são reservados para pacientes com Covid e a taxa de ocupação atual é de 88%.

Leia mais:

Ocupação de leitos de UTI para Covid volta a subir em BH e atinge 88%