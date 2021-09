Depois de um ano e seis meses de pandemia, o Hospital Risoleta Tolentino Neves, no bairro Vila Clóris, na região Norte de Belo Horizonte, informou nesta sexta-feira (17) que conseguiu zerar o número de pacientes internados com Covid-19 na instituição.

O hospital, que atende pacientes do SUS e pertence à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), anunciou a boa notícia em uma rede social. "Mesmo em meio ao alívio, é importante que todas as pessoas continuem seguindo as medidas sanitárias para, juntos e juntas, enfim vencermos essa crise. Por isso permaneça usando máscaras adequadas em público, higienizando frequentemente as mãos e respeitando as orientações pelo distanciamento social".

A unidade estava há quatro dias sem pacientes internados nos leitos de terapia intensiva destinados ao tratamento da doença e, nesta sexta atingiu a marca sem nenhuma pessoa internada com o novo coronavírus na enfermaria.

