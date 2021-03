A Fundação Hospitalar São Francisco de Assis (FHSFA), referência no atendimento aos casos de Covid-19 para a Prefeitura de Belo Horizonte, informou, nesta sexta-feira (12), que interrompeu a entrada de novos pacientes com a enfermidade causada pelo novo coronavírus.

Além disso, a FHSFA cancelou cirurgias oncológicas e de urgência e manteve apenas os procedimentos de emergência (risco de morte). De acordo com o hospital, o motivo é a ausência de medicamentos anestésicos e anticoagulantes, necessários para a intubação de pacientes e para a realização de procedimentos cirúrgicos, devido à falta de abastecimento por parte dos fornecedores.

Apesar das dificuldades, a FHSFA declarou que está priorizando a segurança e assistência aos pacientes que já se encontram internados e que está utilizando neles os medicamentos disponíveis em estoque. A instituição afirmou que mobiliza "todos os esforços" para que a situação seja normalizada o mais breve possível.

"Na tentativa de normalizar a situação o quanto antes, a FHSFA realizou contato imediato com as empresas responsáveis, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e o Ministério Público", informou a instituição, em nota.

Fundação Hospitalar São Francisco de Assis

A Fundação Hospitalar São Francisco de Assis é uma instituição filantrópica de atendimento 100% via Sistema Único de Saúde (SUS). A fundação atua com duas unidades em BH: no bairro Concórdia, na região Nordeste, e no Santa Lúcia, na região Centro-Sul da capital.

De acordo com a FHSFA, o São Francisco foi um dos primeiros hospitais de Belo Horizonte a se prontificar, junto à Secretaria Municipal de Saúde, para o enfrentamento da pandemia.

O Hoje em Dia entrou em contato com o Ministério da Saúde e com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) para obter informações sobre o abastecimento de medicamentos e aguarda retornos.

