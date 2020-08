O governo de Minas aprovou a prorrogação das contratações temporárias de 118 profissionais de Saúde para o Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), da Unimontes, em Montes Claros, na região Norte do estado. Os profissionais atuam no atendimento das demandas específicas para a pandemia de Covid-19 e a nova vigência será de quatro meses. Também autorizou o hospital a realizar 75 novas contratações temporárias. No total, 193 profissionais integram o reforço ao suporte da unidade para atendimento aos pacientes com suspeita ou confirmação da doença.

O HUCF/Unimontes é uma das referências no município e na região Norte de Minas para o tratamento da Covid-19, em alinhamento com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde (SES). A decisão do Estado, por meio do Comitê de Orçamento e Finanças (COF), atende à demanda apresentada pela gestão superior da universidade.

Novas vagas

As novas 75 vagas são para a contratação temporária de 17 enfermeiros, nove fisioterapeutas, três bioquímicos, 43 técnicos em Enfermagem e três técnicos em Farmácia.

O processo de seleção dos profissionais seguirá o mesmo modelo adotado em março, obedecendo à ordem de classificação do concurso público realizado pelo HUCF.