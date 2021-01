O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) começou, nesta segunda-feira (4), uma nova etapa para devolução do valor da taxa de inscrição para os inscritos no processo seletivo do Censo de 2020, que foi adiado devido à pandemia da Covid-19. Cerca de 37 mil candidatos poderão resgatar o montante.

Os que se inscreveram para os cargos de agente censitário (municipal e supervisor) e recenseador, que ainda não solicitaram ou não receberam a devolução da taxa, deverão fazer contato com a Central de Atendimento do IBGE, pelo telefone 0800 721 8181. A ligação é gratuita.

Para solicitar o reembolso, o candidato precisará informar o nome e o CPF, para confirmação do cadastro, e dados bancários em nome do próprio inscrito. Caso a pessoa não tenha conta em seu nome, a devolução poderá ser feita através de ordem bancária para saque nas agências do Banco do Brasil.

De acordo com o IBGE, esta é a terceira iniciativa do instituto para devolver todas as taxas. Na primeira, em maio do ano passado, 60% dos candidatos receberam os valores, que variam de R$ 23,61 a R$ 35,80.

