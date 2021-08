Moradores de 29 e 30 anos de Ibirité, na Grande BH, serão vacinados a partir da próxima semana contra a Covid-19. A ampliação da campanha foi anunciada nesta sexta-feira (20).

Na segunda (23) serão imunizadas as mulheres de 30 anos. No dia seguinte será a vez dos homens da mesma faixa etária. Já na quarta (25), receberão a primeira dose todas as pessoas de 29 anos.

Para ser vacinado, o morador deve apresentar um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina. A imunização acontece em 20 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, das 8h às 14h. Algumas unidades têm o horário estendido e ficarão abertas até as 17h30.

Veja abaixo os endereços e horários:

Endereços das UBSs (8h às 14h):

UBS ÁGUIA DOURADA

Avenda Márcia de Windson, 234 - Águia Dourada UBS BARREIRINHO

Rua Adutora, 17 – Barreirinho UBS CANOAS/CANAÃ

Rua C, 26 – Canaã UBS CASCATA

Rua José Mateus dos Reis, 60 – Cascata UBS JARDIM DAS ROSAS

Rua Mantiqueira, 301 – Jardim das Rosas UBS MADUREIRA

Avenida Madureira, 741 – Durval de Barros UBS MARILÂNDIA

Rua São Pedro, 171 – Marilândia UBS MONSENHOR HORTA

Avenida Antônio Anacleto de Oliveira, 454 – Monsenhor Horta UBS PALMARES A

Rua Salinas, 20 – Palmares A UBS PARQUE ELIZABETH

Rua Princesa Izabel, 25 – Parque Elizabeth UBS RECANTO DA LAGOA

Rua Seis, 150 – Recanto da Lagoa UBS SOL NASCENTE (JOSÉ EGÍDIO)

Avenida Dr. Paulo Souza Lima, 703 – Sol Nascente

UBSs com horário estendido (8h às 17h30):

UBS BELA VISTA

Avenida Marechal Hermes, S/Nº - Bela Vista UBS CANAL

Avenida Avelino Pinheiro, 256 – Canal UBS DURVAL DE BARROS

Avenida Coronel Durval de Barros, 1104 – Durval de Barros UBS MORADA DA SERRA

Avenida Minas Gerais, S/Nº – Morada da Serra UBS NOVO HORIZONTE

Avenida Altivas Caldas, 700 – Novo Horizonte UBS PALMARES B

Rua Bela Petruscky, 621 – Palmares B UBS VILA IDEAL

Avenida Pau Brasil, 14 – Vila Ideal UBS WASHINGTON PIRES

Rua Rui Barbosa, 71 – Washington Pires

Imunização das pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas

Pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas (com ou sem comorbidades) que ainda não foram vacinadas devem comparecer à UBS Central (rua Manoel José Campos, 40 – Centro), das 7h às 14h, para a imunização.

O público com comorbidades precisa realizar um cadastro no site da prefeitura antes de comparecer ao posto, por meio do formulário.

Além dos outros documentos exigidos, o grupo deve apresentar um laudo, relatório ou declaração médica, emitida há no máximo 12 meses e que comprove a doença ou condição de saúde.

Pessoas com deficiência permanente, que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), devem levar documentos que comprovem a condição, como laudo médico, cartão de gratuidade no transporte público que indique deficiência, dentre outros.

Para puérperas (mulheres até 45 dias após o parto, independente da evolução da gestação), é necessário a declaração de nascido vivo, certidão de nascimento ou de óbito.

