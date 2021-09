A Prefeitura de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou nesta sexta-feira (10) a fase final da imunização do público adulto contra a Covid-19 na cidade. A partir de segunda-feira (13), moradores de 19 anos, sem comorbidades, já podem ser vacinados.

Segundo a administração municipal, após essa faixa etária, vai avançar a aplicação das doses para o grupo de adolescentes de 12 a 17 anos, com comorbidades e deficiências permanentes, além das gestantes, puérperas e lactantes.

Porém, a vacinação deste público depende da chegada de novas remessas.

“É muito importante que os jovens sejam conscientes, sigam o calendário informado e compareçam na UBS no dia informado, para imunizem contra a Covid-19. Nunca esquecendo de seguir com os protocolos de distanciamento físico, higienização das mãos com o álcool em gel e o uso da máscara, bem posicionada, cobrindo boca e nariz”, ponderou Carina Bitarães, secretária municipal de Saúde.

Confira o cronograma:

Segunda-feira (13): toda a população com 19 anos, sem comorbidades;

Terça-feira (14): toda a população com 18 anos, sem comorbidades.



Documentação necessária para todos os públicos possam se vacinar:

- Cartão do SUS;

- Cartão de vacinação;

- Documento de identificação com foto;

- Comprovante de residência.

Para as pessoas com comorbidades, é necessário ainda apresentar exames e receitas; relatórios e/ou prescrição médica emitidos em até 12 meses antes do dia da vacina, com o número do registro do profissional no respectivo Conselho.

Além disso, é recomendado que o adolescente apresente o CPF e/ou cartão Nacional do SUS, apresentar o cartão de vacina e comprovante de residência em Ibirité.

Pessoas com deficiência permanente, que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), devem apresentar documento de comprovação adotado pelo PNOV como: Laudo médico que indique a deficiência; Cartões de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência; Documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência.

Já as puérperas com comorbidades devem comprovar a condição conforme grupo de comorbidades e também a declaração de nascimento ou certidão de óbito;

Confira os endereços das unidades básicas de Saúde que funcionam das 8h às 14h:

UBS ÁGUIA DOURADA

Av. Márcia de Windson, 234 - Águia Dourada

UBS BARREIRINHO

Rua Adutora, 17 – Barreirinho

UBS CANOAS/CANAÃ

Rua C, 26 – Canaã

UBS CASCATA

Rua José Mateus dos Reis, 60 – Cascata

UBS CENTRAL

Rua Manoel José Campos, 40 – Centro

UBS JARDIM DAS ROSAS

Rua Mantiqueira, 301 – Jardim das Rosas

UBS MADUREIRA

Av. Madureira, 741 – Durval de Barros

UBS MARILÂNDIA

Rua São Pedro, 171 – Marilândia

UBS MONSENHOR HORTA

Av. Antônio Anacleto de Oliveira, 454 – Monsenhor Horta

UBS PALMARES A

Rua Salinas, 20 – Palmares A

UBS PARQUE ELIZABETH

Rua Princesa Izabel, 25 – Parque Elizabeth

UBS RECANTO DA LAGOA

Rua Seis, 150 – Recanto da Lagoa

UBS SOL NASCENTE (JOSÉ EGÍDIO)

Av. Dr. Paulo Souza Lima, 703 – Sol Nascente

Confira os endereços das unidades básicas de Saúde que funcionam das 8h às 14h:

UBS BELA VISTA

Av. Marechal Hermes, S/Nº - Bela Vista

UBS CANAL

Av. Avelino Pinheiro, 256 – Canal

UBS DURVAL DE BARROS

Av. Coronel Durval de Barros, 1104 – Durval de Barros

UBS MORADA DA SERRA

Av. Minas Gerais, S/Nº – Morada da Serra

UBS NOVO HORIZONTE

Av. Altivas Caldas, 700 – Novo Horizonte

UBS PALMARES B

Rua Bela Petruschy, 621 – Palmares B

UBS VILA IDEAL

Av. Pau Brasil, 14 – Vila Ideal

UBS WASHINGTON PIRES

Rua Rui Barbosa, 71 – Washington Pires

UBS CENTRAL:

Rua Manoel José Campos, 40 – Centro.

Leia Mais:

Fiocruz prevê entrega de 6 milhões de doses com IFA nacional este ano

Contagem vacina adolescentes e aplica 3ª dose em idosos a partir de segunda

PBH convoca idosos de 79 a 81 anos para 3ª dose da vacina contra a Covid