Para conter o avanço da pandemia da Covid-19, mais dois municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) irão restringir o funcionamento do comércio não essencial. Ibirité e Sabará terão novas medidas em vigor a partir da próxima segunda-feira (11). Outras cidades da Grande BH já tinham recuado na flexibilização.

As informações foram divulgadas pelas prefeituras nesta sexta (8). Decretos serão publicados ainda hoje.

Com aumento no número de casos e na taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Ibirité, atingindo 75%, a prefeitura da cidade determinou que o funcionamento das atividades econômicas seja escalonado, com exceção dos serviços essenciais.

A decisão foi tomada após reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 com o prefeito William Parreira. “Frente ao cenário atual, tivemos que tomar medidas mais restritivas para que o nosso sistema de saúde não chegue a 100% de ocupação dos leitos. Nossa prioridade é salvar vidas”, disse o chefe do Executivo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o número de atendimentos na unidade de saúde aumentou significativamente desde a semana do Natal. Até momento, 4.236 pessoas foram infectadas, com 94 mortes desde março. “Nesse momento, o Hospital de Campanha apresenta 75% de ocupação dos leitos de UTI. Por isso, pedimos, mais uma vez, que a população redobre os cuidados quanto às medidas de prevenção à Covid-19”, avaliou a secretária de Saúde, Carina Bitarães.

Funcionamento de forma escalonada

Farmácias, supermercados, bancos e padarias poderão funcionar normalmente. As demais atividades serão divididas por seguimentos - seguindo a mesma tabela do programa Minas Consciente - e poderão abrir em dias pares ou ímpares do mês, conforme detalhes que serão publicados no site da prefeitura. Bares e restaurantes podem funcionar somente até 18h. Após esse horário, apenas com atendimento delivey.

Os comerciantes que descumprirem o decreto terão o alvará de funcionamento suspenso imediatamente, por sete dias. A prefeitura também não terá atendimento presencial, por tempo indeterminado. Apenas casos excepcionais e previamente autorizados serão atendidos.

Fiscalizações e denúncias

Nos próximos dias, as fiscalizações da vigilância sanitária, incluindo as educativas, serão intensificadas na cidade. De acordo com o Executivo, as equipes atuam de segunda à sexta-feira e também aos fins de semana, em regime de plantão, com o suporte da Polícia Militar.

Moradores de Ibirité poderão denunciar irregularidades e aglomerações através dos telefones (31) 3533-3530, de segunda a sexta, das 8h às 17h, e (31) 99392-7021 nos fins de semana e feriados.

Orientações para os comerciantes

Os estabelecimentos comerciais devem cumprir os seguintes critérios para o funcionamento:

- Aferição de temperatura e álcool 70% para a higienização das mãos na entrada;

- Limite de clientes dentro do ambiente, de acordo com o tamanho do estabelecimento;

- Distanciamento social;

- Uso obrigatório de máscaras para todos os funcionários dos estabelecimentos e também para os clientes enquanto não estiverem consumindo;

- Para bares, lanchonetes e restaurantes: máximo de utilização de 50% dos assentos da mesa e espaçamento de 2 metros entre as mesas e higienização dos locais após o uso.

Sabará

Em Sabará, a prefeitura informou que irá restringir as atividades comerciais, autorizando apenas o funcionamento de serviços econômicos essenciais. Um decreto também será publicado ainda nesta sexta.

A medida foi tomada por uma recomendação do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 da cidade, como forma de diminuir a circulação de pessoas e desacelerar a taxa de transmissão do vírus. A cidade pertence a macrorregião Centro, que está enquadrada na Onda Vermelha do Programa Minas Consciente.

