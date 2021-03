A Prefeitura de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, informou, nesta quinta-feira (11), que esgotou a capacidade de atendimento dos leitos destinados a pacientes com Covid-19 no Hospital de Campanha, instalado em junho do ano passado. No local, são 40 vagas, sendo 20 de UTI e 20 clínicos.

"Este é, com certeza, o pior momento que estamos vivendo desde o início da pandemia. Por este motivo, pedimos à população que só saia de casa quando realmente for necessário, e que intensifiquem os cuidados, como o uso constante de máscara e higienização das mãos", afirmou a secretária de Saúde do município, Carina Bitarães.

Como forma de tentar frear o avanço da pandemia, a prefeitura publicou, nessa terça-feira (9), um decreto com medidas mais restritivas na cidade, incluindo o toque de recolher, de 20h às 5h. Além disso, o município proibiu a venda de bebida alcoólica para consumo no local (veja mais abaixo).

"Nossa atitude foi, justamente, para tentar evitar que chegássemos a 100% de ocupação dos leitos. Agora, mais do que nunca, contamos com o apoio da população. Têm sido tempos muito difíceis, mas atitudes mais enérgicas são necessárias para que possamos salvar vidas", afirmou William Parreira (Avante), prefeito local.

Decreto

De acordo com o decreto nº 6.934, nenhum estabelecimento está autorizado a funcionar entre 20h e 5h. A exceção é válida para farmácias. Outra ação é a proibição de venda de bebida alcoólica para consumo no local, sendo que mercados, supermercados e similares também não poderão vender a bebida gelada. Os serviços de delivery estão autorizados a funcionar, sem restrição de horário.

Além disso, proibiu a circulação de pessoas sem o uso da máscara, em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado; a realização de eventos públicos ou privados; a execução de atividades educacionais presenciais em todos os níveis de ensino; o funcionamento de eventos esportivos, culturais e de lazer.

A prefeitura também informou que, nos próximos dias, irá reforçar as fiscalizações da Vigilância Sanitária, incluindo as campanhas educativas nos canais oficiais de comunicação da prefeitura. As equipes atuam de segunda à sexta-feira e também aos fins de semana, em regime de plantão, com o suporte da Polícia Militar.

Os números para denúncias de irregularidades e aglomerações são: de segunda a sexta, de 8h às 17h: (31) 3533-3530; e aos fins de semana e feriados: (31) 99392-7021.

