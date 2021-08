A vacinação contra a Covid-19 em Ibirité, na Grande BH, foi ampliada para a faixa etária de 36 e 35 anos, sem comorbidades, a partir da próxima quinta-feira (5). A imunização será escalonada por gênero e idade.

Confira o calendário:

Quinta-feira (05/08): mulheres de 36 anos sem comorbidades;

mulheres de 36 anos sem comorbidades; Sexta-feira (06/08): homens de 36 anos sem comorbidades;

homens de 36 anos sem comorbidades; Segunda-feira (09/08): mulheres de 35 anos sem comorbidades;

mulheres de 35 anos sem comorbidades; Terça-feira (10/08): homens de 35 anos sem comorbidades;

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação com foto, comprovante de endereço e cartão de vacina. Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, exceto a unidade Cabral, aplicarão as doses. Veja abaixo os endereços e horários:

UBS (8h às 14h):

UBS Aguia Dourada. Endereço: Avenida Márcia de Windson, 234 - Águia Dourada.

UBS Barreirinho. Endereço: Rua Adutora, 17 – Barreirinho

UBS Canoas/Canaã. Endereço: Rua C, 26 – Canaã

UBS Cascata. Endereço: Rua José Mateus dos Reis, 60 – Cascata.

UBS Jardim das Rosas.Endereço: Rua Mantiqueira, 301 – Jardim das Rosas.

UBS Madureira. Endereço: Avenida Madureira, 741 – Durval de Barros.

UBS Marilândia. Endereço: Rua São Pedro, 171 – Marilândia.

UBS Monsenhor Horta. Endereço: Avenida Antônio Anacleto de Oliveira, 454 – Monsenhor Horta.

UBS Palmares A. Endereço: Rua Salinas, 20 – Palmares A.

UBS Parque Elizabeth. Endereço: Rua Princesa Izabel, 25 – Parque Elizabeth.

UBS Recanto da Lagoa. Endereço: Rua Seis, 150 – Recanto da Lagoa.

UBS Sol Nascente (José Egídio). Endereço: Avenida Dr. Paulo Souza Lima, 703 – Sol Nascente.

UBS com horário estendido (8h às 17h30):

UBS Bela Vista. Endereço: Avenida Marechal Hermes, S/Nº - Bela Vista.

UBS Canal. Endereço: Avenida Avelino Pinheiro, 256 – Canal.

UBS Durval de Barros. Endereço: Avenida Coronel Durval de Barros, 1104 – Durval de Barros.

UBS Morada da Serra. Endereço: Avenida Minas Gerais, S/Nº – Morada da Serra.

UBS Novo Horizonte. Endereço: Avenida Altivas Caldas, 700 – Novo Horizonte

UBS Palmares B. Endereço: Rua Bela Petruschy, 621 – Palmares B.

UBS Vila Ideal. Endereço: Avenida Pau Brasil, 14 – Vila Ideal.

UBS Washington Pires. Endereço: Rua Rui Barbosa, 71 – Washington Pires.

Vacinação das pessoas com comorbidades, grávidas e puérperas:

Pessoas com comorbidades, grávidas e puérperas continuam sendo vacinadas na UBS Central (endereço: Rua Manoel José Campos, 40 – Centro). Antes de receber a dose, o público com comorbidades deve fazer um cadastro no link.

Todos devem apresentar, conforme descrito no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina, um laudo médico com CPF do usuário, assinado e carimbado, emitido no máximo 12 meses antes da data de cadastro e com número do registro do respectivo conselho da classe, comprovando o pertencimento ao grupo.

Pessoas com deficiência permanente, que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), também devem levar um documento que comprove o grupo, como laudo médico, cartão de gratuidade no transporte público (que indique a condição de deficiência), comprovante de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência, etc.

As puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidades devem apresentar um documento que comprove a condição, como por exemplo, uma certidão de nascimento.

