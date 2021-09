A área de construção da unidade fabril de uma cervejaria multinacional, em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi embargada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A informação foi confirmada pelo órgão.

Conforme o ICMBio, a obra causaria danos ao local onde foi encontrado "Luzia", o fóssil humano mais antigo das Américas. O embargo foi definido nesta terça-feira (21), e mais informações sobre o caso devem ser divulgadas pela instituição em breve.

A construção de uma unidade cervejeira em Minas chegou a ser anunciada e comemorada pelo governador Romeu Zema (Novo), em dezembro do ano passado. Conforme a Agência Minas, o investimento da marca no Estado seria de R$ 1,8 bilhão, com geração de 350 empregos diretos. "A chegada de uma gigante como a Heineken em Pedro Leopoldo é uma ótima notícia para Minas Gerais", disse Zema, na época.

Em nota, a Heineken Brasil informou que recebeu a licença ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), em 24 de agosto de 2021, para a construção da unidade. No entanto, confirmou que recebeu visita da equipe do ICMBio no último dia 10 deste mês, ocasião em que foi exposta pelo órgão a necessidade de paralisação do trabalho de terraplanagem.

"A Heineken imediatamente suspendeu a atividade no local e se colocou mais uma vez à disposição de todos os órgãos envolvidos. Desde então, a Companhia está em contato com a Semad e o próprio ICMBio para troca de informações e entendimento dos próximos passos necessários", informou, no texto.

Por fim, a empresa afirmou que tem o respeito pelo meio ambiente e a transparência como valores "fundamentais em todas as suas ações". A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) para obter mais informações sobre o caso, e sobre a legalidade da licença ambiental fornecida, e aguarda retorno.

A HEINEKEN Brasil deu entrada, perante a SEMAD/MG, no pedido de licença ambiental para a construção de sua cervejaria em abril de 2021. Durante o processo forneceu todos os documentos, dados e estudos técnicos necessários à obtenção da licença, a qual foi concedida pela autoridade ambiental e depois referendada pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM). No dia 10 de setembro de 2021, a empresa recebeu a equipe do ICMBio no terreno de sua futura cervejaria em Pedro Leopoldo (MG). Nessa ocasião, a equipe expôs seu ponto de vista acerca da licença concedida em 24 de agosto de 2021 pela autoridade ambiental do estado de Minas Gerais e a necessidade de paralisação do trabalho de terraplanagem. A HEINEKEN imediatamente suspendeu a atividade no local e se colocou mais uma vez à disposição de todos os órgãos envolvidos. Desde então, a Companhia está em contato com a SEMAD/MG e o próprio ICMBio para troca de informações e entendimento dos próximos passos necessários. A HEINEKEN Brasil tem como valores fundamentais o respeito pelo meio ambiente e a transparência em todas as suas ações e reforça seu profundo compromisso com a legislação ambiental em vigor.

