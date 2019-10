A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite de segunda-feira (14) para ir na casa de uma idosa de 69 anos, que levou um susto ao chegar em casa e se deparar com uma mulher desconhecida dormindo no chão de sua cozinha, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A suspeita, de 35 anos, estava embriagada e alegou que entrou no imóvel com o consentimento do irmão da dona da casa.

Conforme o registro policial, a viatura foi acionada na rua João Pinheiro, no bairro Jardim Santa Adélia, por volta das 19h. Os relatos da vítima dão conta de que ela entrou em casa normalmente e, ao se deparar com a desconhecida dormindo, acionou a polícia acreditando se tratar de uma possível autora de furto.



A idosa foi surpreendida pela mulher, que dormia profundamente, ao chegar em casa, na rua João Pinheiro A idosa foi surpreendida pela mulher, que dormia profundamente, ao chegar em casa, na rua João Pinheiro

Quando os policiais chegaram, foram até o cômodo e acharam a mulher dormindo em "sono profundo". Após várias tentativas, foi possível acordá-la, sendo que ela apresentou vários sintomas de embriaguez, como hálito etílico, andar cambaleante e fala desconexa.

Em sua versão, a "dorminhoca" contou que entrou na casa com autorização do irmão da idosa, com quem teria mantido relações sexuais antes de cair no sono. Já um vizinho do imóvel, que testemunhou toda a ação da PM, disse não ter presenciado o momento em que a suspeita entrou no local.

Diante disso, sem ser possível prender a mulher em flagrante, já que nada havia sido roubado da casa onde ela dormia, um Termo de Compromisso foi registrado para que a mulher possa comparecer em uma audiência na Justiça, sendo liberada em seguida.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Plantão, porém, o delegado se recusou a recebê-la, ainda de acordo com a PM.

