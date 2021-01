Uma mulher de 95 anos morreu queimada durante um incêndio na residência onde morava em Unaí, no Noroeste de Minas, na tarde dessa terça-feira (5).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo à casa, localizada no Centro da cidade, teve início por volta das 16h30. Enquanto os agentes não chegavam, vizinhos e policiais militares iniciaram o combate às chamas e utilizaram baldes e mangueira de jardim.

Os Bombeiros chegaram e extinguiram o incêndio. Durante o rescaldo, os militares entraram na casa e constataram que o fogo havia iniciado em um barracão aos fundos da residência principal.

"As chamas se concentraram em um dos cômodos, não atingindo os demais. Foram queimados uma cômoda, duas camas e o telhado, que era de madeira. Uma idosa, Adélia Severina Fonseca, 95 anos, natural de Carmo do Paranaíba, foi encontrada totalmente carbonizada entre as duas camas, no sentido da porta de saída", informou a corporação.

A perícia esteve no local e a ocorrência foi finalizada.