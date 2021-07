Uma panela esquecida no fogo foi a causa de um incêndio em uma casa no bairro Carlos Prates, Região Noroeste de BH. Os Bombeiros foram acionados no final da manhã deste sábado.

Segundo o relatório da ocorrência, as chamas se alastraram pelos outros cômodos da casa e uma idosa faleceu.

De acordo com os bombeiros, o solicitante informou que estava tentando retirar as pessoas do local e que a casa ficava em um beco, sem acesso para a viatura da corporação. A vítima foi uma senhora que estava acamada.

Leia mais:

Pessoas de 57 e 58 anos, com comorbidades, recebem segunda dose de vacina em BH

Inscrições para mutirão virtual de reconhecimento de paternidade começam na segunda

Márcio Borges conta as histórias do Clube da Esquina em programa nas redes sociais