Uma mulher de 67 anos morreu durante um procedimento odontológico no início da tarde desta segunda-feira (27), no Nazaré, Região Nordeste de Belo Horizonte. Informações preliminares da Polícia Militar (PM) constam que a idosa tinha ido à clínica particular para realizar a extração de um dente siso.

Ainda segundo a PM, após 20 minutos do início do procedimento a vítima sofreu uma parada cardíaca. O Samu foi acionado e o óbito foi declarado no local.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, familiares da mulher disseram que ela tinha histórico de problemas cardíacos. A causa da morte ainda não foi confirmada.

Ficalização

O Conselho Regional de Odontologia (CRO) informou que o dentista que realizou o procedimento possui registro regular na instituição. No entanto, diferente do que consta na fachada da clínica, ele não é responsável pelo local, o que contraria a Lei 4324/64.

"O profissional colocou na porta da clínica como sendo responsável técnico, mas o local não é registrado no CRO. Pela nossa lei, o local não poderia funcionar sem o registro no Conselho. Mas nada impede que ele tenha uma empresa constituída e seja licenciado junto à vigilância sanitária municipal", explicou o presidente do CRO, Raphael Castro Mota.

Ainda segundo Mota, a extração de dente é um procedimento habitual que os profissionais aprendem a fazer na graduação. O Conselho informou que tentou localizar o dentista porém não o encontrou. Nesta terça-feira (28), a entidade irá fazer uma vistoria no local.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde de BH informou que o local não possui alvará de funcionamento. A reportagem tentou entrar em contato com a clínica mas, até o fechamento desta matéria, não obteve resposta.

Fatalidade

Em uma semana esta é a segunda morte registrada próximo à capital mineira em decorrência de procedimentos odontológicos. Na última segunda-feira (20), um garoto de 10 anos morreu após uma cirurgia, também de extração de dente, em uma clínica particular de Igarapé, na Região Metropolitana de BH.

A vítima sofreu uma hemorragia intensa após extrair um dente no consultório odontológico, foi socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu e faleceu.

De acordo com a Polícia Civil, logo após a morte da criança, foi realizada uma perícia na clínica e o corpo do menino foi encaminhado ao IML para realização de um exame de necropsia.

O inquérito e o laudo ainda não foram concluídos, mas a Polícia trabalha com algumas hipóteses iniciais. A possibilidade de que o menino seria hemofílico perdeu força a partir da análise de aspectos físicos comuns em portadores da doença.

Ainda segundo o delegado responsável, o exame de necropsia não identificou nenhum tipo de lesão ou intervenção que pudesse motivar a hemorragia. A investigação segue para averiguar se houve negligência ou falha profissional no atendimento da vítima, desde o consultório odontológico até a UPA.

