Uma idosa de 94 anos morreu após ser atropelada acidentalmente pela própria filha, de 61, logo após ser vacinada contra a Covid-19 em Conceição da Aparecida, no Sul de Minas, na manhã de segunda-feira (15).

De acordo com a Polícia Militar, as duas pararam o veículo em que estavam para fazer fotos de uma plantação de girassóis. A motorista puxou o freio de mão do automóvel apenas parcialmente e elas desceram do carro.

Em seguida, o automóvel começou a descer a via e atingiu a senhora, que tinha dificuldade para andar e não conseguiu sair da frente do veículo a tempo. A mulher foi socorrida por uma ambulância e levada ao Hospital Municipal João Amélio Freire, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) da cidade.

Fatalidade

Conforme Sandra Valeriano, secretária municipal de saúde de Conceição da Aparecida, a idosa havia se vacinado pouco menos de uma hora antes do acidente contra a Covid-19, em formato 'drive thru' - em que o imunizante é aplicado sem que o paciente precise descer do carro.

"Foi uma tragédia. Ela estava com muita vontade de sair de casa e ver os netos. Não quis esperar o pessoal ir na casa dela", contou Sandra, que explicou que os enfermeiros da prefeitura vão até as casas na zona rural para aplicar a vacina.

"Era uma pessoa maravilhosa, muito alegre e muito boa", finalizou.

