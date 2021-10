Uma idosa de 87 anos morreu durante um incêndio em uma casa na madrugada desta sexta-feira (1º), em Itajubá, no Sul de Minas. O marido, de 88, ficou ferido e foi encaminhado a um hospital. Não há informações sobre as causas do fogo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta de 0h30. No local, a equipe se deparou com uma grande multidão na rua e com várias pessoas tentando conter as chamas com mangueiras de jardim.

A residência estava totalmente tomada pelo fogo. Testemunhas relataram que dois idosos moravam no imóvel, sendo que uma das vítimas já havia sido retirada, mas a outra ainda estava no interior da casa.

A mulher foi encontrada já sem vida no quarto do casal, com o corpo totalmente carbonizado. Um médico do Samu constatou o óbito. Durante os trabalhos dos militares, foi localizado, no interior do banheiro, um gato preso a uma corrente, sendo que o animal também já estava morto.

Um botijão de gás que estava acoplado ao fogão também foi retirado pela guarnição, que realizou o rescaldo e removeu as telhas que estavam com risco de queda. Todos os móveis que não foram destruídos pelo fogo foram afetados pelas chamas.

Houve desabamento do telhado e, possivelmente, danos estruturais nas paredes da residência. O combate durou cerca de duas horas. Foram consumidos cerca de 5 mil litros de água.

A Polícia Civil foi acionada e o local isolado, ficando aos cuidados da sobrinha da vítima. O corpo da idosa foi levado por uma funerária da cidade.

Leia mais:

Fim de semana em BH pode ter chuva e temperaturas de até 33ºC; confira a previsão

Ocorrências na rede elétrica causadas por queimadas quase dobram em 2021; foram 307 em oito meses