Uma mulher de 65 anos morreu em um acidente na madrugada deste domingo (21), que envolveu um carro e um ônibus, na rodovia BR-040, entre as cidades de Conselheiro Lafaiete e Ouro Branco, na região Central do estado. A idosa estava no carro junto com seu marido, que também tem 65 anos e uma criança de seis anos.

Segundo militares do Corpo de Bombeiros, que atuaram no resgate às vítimas, o homem e a menina, que é neta do casal, tiveram ferimentos leves. A idosa, no entanto, morreu com a força do impacto.

De acordo com os socorristas, o carro estava trafegava no sentido Rio de Janeiro e colidiu na lateral do ônibus, que seguia na mesma direção. Nenhum ocupante do coletivo ficou ferido.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local. Mas as causas do acidente ainda não foram apuradas.