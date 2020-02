Um idoso de 67 anos foi preso em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de abusar sexualmente de duas adolescentes, de 13 e 16 anos. O homem era companheiro da avó materna das vítimas.

Segundo a Polícia Civil, durante os depoimentos, as meninas contaram que o suspeito acariciava as partes íntimas delas e também eram obrigadas a manter relações sexuais em troca de dinheiro. Uma das vítimas revelou que era abusada desde os 9 anos.

As investigações apontaram que ele convidava as jovens para ir até uma sorveteria, momento em que aproveitava para cometer as agressões sexuais. Muitas vezes elas eram estupradas dentro do carro.

O Idoso teve o mandado de prisão cumprido nessa segunda-feira (3) e foi encaminhado para o Sistema Prisional. Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável.