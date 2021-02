O Corpo de Bombeiros iniciou, neste sábado (6), o terceiro dia de buscas por um idoso que desapareceu em Estrela do Sul, no Triângulo Mineiro.

De acordo com informações repassadas pela corporação, o idoso havia dado entrada no asilo na quarta-feira (3) e a ausência dele foi percebida no dia seguinte.

As equipes do 5º Batalhão de Bombeiros, além de militares das cidades de Araguari e Uberlândia, estão fazendo adentramento nas matas com pessoal terrestre de salvamento e também realizando buscas em áreas abertas utilizando um drone.