A Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros, no Norte de Minas, confirmou neste domingo (5) a primeira morte na cidade pelo coronavírus.

A vítimatem 69 anos, que estava internado em um pronto-atendimento da cidade, e faleceu na noite da última quinta-feira.

De acordo com a secretária de Saúde do Município, Dulce Pimenta, o idoso chegou apresentou os sintomas no dia 27 de março, procurou um posto de saúde, onde recebeu a recomendação de ficar em isolamento com a família, além de ser acompanhado por uma equipe médica da prefeitura.

De acordo com Dulce Pimenta, o quadro se agravou nos últimos dias, a vítima foi internada, posteriormente entubada, mas não resistiu.

Ainda segundo a secretária, Cláudio não tinha nenhuma doença preexistente.