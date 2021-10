Um acidente entre um carro e um ônibus na MG-050, na altura de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, provocou a morte de uma pessoa e deixou três feridas, entre elas uma criança. O acidente foi registrado pelo Corpo de Bombeiros no final da manhã deste sábado (9).

O motorista do carro, de 70 anos, perdeu o controle do veículo, segundo dados do Corpo de Bombeiros e morreu no local.

O veículo de passeio bateu de frente em um ônibus da linha 3967, em uma curva da rodovia, no sentido Betim, próximo à empresa Vaitec e ao Rio Paraopeba.

Três pessoas que viajavam no ônibus - um menino de 10 anos e duas mulheres, de 42 e 50 anos - tiveram ferimentos leves e foram atendidas por ambulâncias do Samu.