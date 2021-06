Um idoso de 81 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, na madrugada deste domingo (13), após seu apartamento pegar fogo, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo os socorristas, o homem foi levado para uma unidade de pronto-atendimento.

De acordo com os militares, o homem inalou muita fumaça e se queixava de falta de ar, além de dores no peito. Quando os militares chegaram ao local, as chamas já tinham sido debeladas pela vizinhança.

A Defesa Civil foi acionada para verificar se o incêndio comprometeu a estrutura do imóvel. As causas do acidente ainda não foram identificadas.

