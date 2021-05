Um idoso de 91 anos morreu após cair em uma vala ao tentar debelar um incêndio na propriedade rural dele no Serro, na região Central de Minas, nessa sexta-feira (14).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas ameaçavam a vegetação do Parque do Itambé, no distrito de Capivari. O homem tentou controlar o fogo, mas caiu em um buraco, foi envolvido pelas chamas e morreu na tarde dessa sexta.

Os militares foram chamados e localizaram o corpo do lavrador, já totalmente queimado, caído em área de difícil acesso. Ele foi levado para o Instituto Médico-Legal de Diamantina.

O fogo, ainda conforme os Bombeiros, foi extinto sem necessidade de atuação dos agentes. "O incêndio auto debelou-se, não precisando da atuação da equipe, que também estava preparada caso fosse necessário o combate", informou a corporação.

