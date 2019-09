Militares do Corpo de Bombeiros salvaram a vida de um idoso de 84 anos, nesta quarta-feira (4), após o homem engasgar com arroz enquanto se alimentava e acabar evoluindo para uma parada cardiorrespiratória, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

As informações da corporação indicam que familiares do senhor Sebastião Inácio de Oliveira acionaram os militares na rua Minas Gerais, no bairro Santa Maria, por volta das 19h. Ao chegar, os agentes encontraram os parentes em pânico e o idoso já desmaiado.

Os bombeiros iniciaram imediatamente as manobras de desubstrução das vias respiratórias e, também, o protocolo de reanimação cardíaca. Quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou na casa em apoio a vítima já apresentava sinais vitais e havia regurgitado o alimento.

O idoso então foi resgatado pela ambulância até o Hospital São Marcos. O Corpo de Bombeiros não soube precisar qual o atual quadro de saúde do homem.

