Dois veículos se envolveram em um acidente registrado na manhã desta segunda-feira (12), no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e Carijós, no Centro de Belo Horizonte. Um idoso, de 77 anos, ficou ferido e precisou ser conduzido ao hospital por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, um dos carros envolvidos descia a rua Carijós quando atravessou a parada obrigatória. Um segundo veículo, que seguia na rua Rio Grande do Sul, colidiu contra a traseira desse automóvel, que capotou com o impacto.

Três pessoas estavam no veículo, mas apenas uma delas, que estava no banco do passageiro, precisou ser socorrido pelo SAMU. Ninguém ficou ferido no segundo carro envolvido. A BHTrans esteve no local e liberou a via por volta das 8h20 desta manhã.

✅ 8h18 Via liberada na R Rio Grande do Sul. https://t.co/0lXml8J1LH — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) April 12, 2021

Leia mais:

​Termômetros podem chegar aos 29°C nesta segunda-feira em BH; veja previsão do tempo

BH e Lagoa Santa são alvos de operação contra o tráfico internacional de drogas

133 mil pessoas devem se vacinar contra a gripe em BH a partir desta segunda; veja onde se imunizar