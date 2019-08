A Polícia Militar (PM) procura por um homem de 61 anos que fugiu após assassinar a tiros um suposto ladrão que tentava invadir a sua casa na madrugada deste domingo (25), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima, que não portava nenhum documento, tinha cerca de 30 anos e até o momento não foi identificada.

Era por volta das 3h quando a corporação foi acionada na rua 26, no bairro Florença. Os militares foram recebidas pela filha do idoso, que relatou que durante a madrugada o pai ouviu um barulho vindo do telhado e saiu para verificar a situação. Instantes depois a mulher ouviu três estampidos e, ao sair, encontrou o homem caído e ensanguentado.

A testemunha relatou ainda que o pai possui uma arma calibre 38 e confirmou que foi ele o autor do disparo. A casa da família já teria sido assaltada anteriormente e que, por conta disso, o idoso comprou a arma para defender-se. O homem baleado chegou a tirar parte das telhas da casa, para tentar acessar o imóvel, antes de ser baleado.

Depois do crime, o dono da casa fugiu do local, não sendo localizado até a manhã deste domingo. A perícia da Polícia Civil (PC) esteve na casa e constatou que o homem tinha três perfurações por arma de fogo, uma no braço e duas no tórax. O rabecão foi acionado e removeu o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML), que agora trabalha para identificar o ladrão morto.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Ribeirão das Neves.

Outro homicídio na cidade

Poucos minutos antes da ocorrência registrada no bairro Florença, um outro homicídio foi registrado em Ribeirão das Neves nessa madrugada, desta vez na avenida Copacabana, no bairro Urca. Era por volta das 2h44 quando um homem de aproximadamente 25 anos foi baleado diversas vezes.

Para se ter ideia, a perícia da Polícia Civil sequer conseguiu identificar a quantidade de tiros que atingiram a vítima. O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML, para identificação. Não há informações sobre autoria ou motivação do assassinato.

