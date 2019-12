Um grave acidente deixou um homem de 66 anos morto e causou lentidão na tarde desta terça-feira (3) no Anel Rodoviário, próximo ao bairro Carlos Prates, na região do cruzamento com a avenida Pedro II. Segundo testemunhas relataram à Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o Fiat Uno estava em alta velocidade, fazendo "zig zague" e cortando veículos quando saiu da faixa da esquerda, cruzou a pista central e invadiu a faixa da direita, batendo em cheio na traseira de uma carreta.

De acordo com a PMRv, a batida aconteceu aproximadamente às 13h30, na altura do km 469, e deixou o trânsito bastante lento no sentido Rio de Janeiro da via. O trânsito só foi liberado completamente por volta das 16h30. O condutor do veículo de carga contou que sentiu um forte impacto na direção e pensou que o veículo tinha desengrenado, porém, instantes depois foi avisado por outros motoristas que um carro havia batido na traseira.



O idoso foi socorrido no local por um bombeiro que passava pela rodovia, mas acabou morrendo O idoso foi socorrido no local por um bombeiro que passava pela rodovia, mas acabou morrendo

Pouco após a batida, um militar do Corpo de Bombeiros que estava de folga e passava pelo local iniciou os trabalhos de resgate do motorista do carro de passeio. O idoso estava incosciente e acabou sendo presando no painel de seu carro pelo banco traseiro. Testemunhas conseguiram retirar o banco e auxiliar na retirada da vítima.

O bombeiro de folga então iniciou manobras de ressucitação até a chegada de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que acabou constatando a morte. Para a PMRv, um motociclista contou que o motorista morto estava em alta velocidade, fazendo "zig zague" entre os outros carros e aparentava estar muito apressado.

O corpo foi removido pelo rabecão ao Instituto Médico-Legal (IML) e a perícia da Polícia Civil (PC) compareceu e fez os levantamentos iniciais. O caso será investigado pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

