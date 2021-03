Um idoso, de 67 anos, morreu na manhã deste domingo (7), após ser atropelado por um ônibus na avenida do Contorno, no Centro de Belo Horizonte. O acidente ocorreu embaixo do viaduto Castelo Branco, por volta das 7h30. A vítima era um morador em situação de rua.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o idoso foi atingido pela lateral do coletivo. Testemunhas relataram que a vítima estava empurrando um carrinho com materiais reciclados quando virou para a avenida e correu em direção ao ônibus, sendo atropelado em seguida.

Aos militares, o motorista disse que seguia pela avenida via quando ouviu um barulho vindo da lateral direita do veículo. Ao descer, se deparou com o idoso preso próximo a uma das portas do ônibus. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito.

A perícia da Polícia Civil esteve no local do acidente. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML)

