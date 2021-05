Um idoso morreu carbonizado na madrugada deste domingo (9), numa clínica de reabilitação, em Matozinhos, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, um segundo interno sofreu queimaduras nos pés.

De acordo com funcionários da clínica, as chamas se propagaram em dois cômodos do estabelecimento. Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já tinham sido debeladas.

O idoso carbonizado morreu na cama, num quarto que era dividido com outros três pacientes. O homem ferido foi encaminhado para a UPA de Matozinhos.

Investigação

Segundo os Bombeiros, o local foi interditado, devido a danos causados na estrutura do imóvel. A Defesa Civil esteve na clínica, assim como peritos da Polícia Civil, que investigarão as causas do incêndio.